Tausende protestieren in Ungarn gegen Orban

24.10.2020 11:45 Uhr

Budapest: In der ungarischen Hauptstadt haben gestern tausende Menschen gegen die Politik von Ministerpräsident Orban demonstriert. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen die Eingriffe im Hochschulbereich. Die Regierung hatte eine staatliche Hochschule an eine private Stiftung übertragen, deren Leitung die Regierung bestimmt. Seit September halten Studenten deshalb den Campus besetzt. Die Universitätsleitung war zuvor aus Protest zurückgetreten. Die Demonstration wurde bewusst auf den Jahrestag des ungarischen Volksaufstandes von 1956 gelegt, bei dem damals die Bevölkerung gegen die Einparteindiktatur in Ungarn protestiert hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 11:45 Uhr