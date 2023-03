Tausende protestieren in Niederlanden gegen Regierungspläne

Meldungsarchiv - 11.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: In den Niederlanden haben mehrere tausend Menschen gegen die geplanten Umweltauflagen für die Landwirtschaft protestiert. An der Protestaktion in Den Haag beteiligten sich laut Medienberichten rund 25.000 Menschen. Sie richtete sich gegen das Vorhaben der Regierung, die Stickstoffemissionen, die unter anderem durch Düngemittel freigesetzt werden, in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren. Viele Landwirte sehen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht. Wenige Kilometer entfernt demonstrierten rund 3.000 Klimaschützer für deutlich strengere Maßnahmen beim Klima- und Umweltschutz. Teilnehmer besetzten für kurze Zeit einen Autobahnzubringer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 23:00 Uhr