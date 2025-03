Tausende protestieren in der Türkei gegen Festnahme Imamoglus

Ankara: In der Türkei haben tausende Menschen gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu demonstriert. Sie warfen Präsident Erdogan vor, so einen Rivalen ausschalten zu wollen und forderten ihn zum Rücktritt auf. Medienberichten zufolge kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen und Festnahmen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul teilte gestern Abend außerdem mit, dass man das Bauunternehmen Imamoglus beschlagnahmt habe. Zur Begründung wurden Untersuchungen zu Finanzkriminalität genannt. Imamoglu war gestern Morgen festgenommen worden. Seine Partei CHP, die größte Oppositionspartei in der Türkei, wollte ihn eigentlich am Sonntag zum Präsidentschaftskandidaten für die kommende Wahl 2028 nominieren.

