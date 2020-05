Tausende protestieren gegen weitere Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschlandweit haben tausende Menschen gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen demonstriert. In Berlin kam es nach Polizeiangaben zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Beamten. In München und in Stuttgart fanden ebenfalls Großkundgebungen statt. Weitere Versammlungen wurden unter anderem aus Bremen, Köln, Dortmund und mehreren Städten in Sachsen gemeldet. Die Teilnehmer setzten sich für die Einhaltung der Grundrechte ein und verwahrten sich gegen weitere Einschränkungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 01:00 Uhr