Tausende protestieren gegen Regierung in Beirut

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: In der libanesischen Hauptstadt haben rund 5000 Menschen gegen den Umgang der Regierung mit der gewaltigen Explosion einige Tage zuvor am Hafen der Metropole protestiert. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein, die versuchten, eine Absperrung in Richtung Parlament zu durchbrechen. Aus der Kundgebung wurden auch Steine geworfen. In Sprechchören skandierten die Menschen, sie wollten den Sturz des Regimes. Morgen wollen Frankreichs Präsident Macron und die Vereinten Nationen gemeinsam eine Geberkonferenz für den Libanon ausrichten. Das Land war schon vor der Explosion vom Dienstag von einer Wirtschafts- und Finanzkrise betroffen. Auch die Corona-Pandemie trifft die Bevölkerung hart.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 18:00 Uhr