Tausende protestieren bundesweit wegen Pandemie-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vielerorts in Deutschland sind wieder Tausende Gegner und Befürworter der Corona-Politik auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei protestierten in Düsseldorf mehr als 7.000 Menschen gegen die Maßnahmen. In Hamburg versammelten sich trotz eines Verbots etwa 3.000 Menschen vor der Hamburger Kunsthalle und auf umliegenden Straßen. Fast genauso viele Menschen zogen unter dem Motto "Solidarität und Aufklärung" durch die Innenstadt. In Karlsruhe warben circa 700 Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte mit einer rund einen Kilometer langen Lichterkette für das Impfen und die Einhaltung der Corona-Regeln. Punkt 18 Uhr schalteten außerdem etwa zwei Dutzend Rettungsfahrzeuge an den Kreuzungen entlang der Strecke ihr Blaulicht für drei Minuten an. Damit wollen die Veranstalter darauf aufmerksam machen, wie lange es für Gesundheitspersonal etwa dauert, die Schutzkleidung anzulegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 21:00 Uhr