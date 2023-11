Tausende Palästinenser flüchten vom Norden in den Süden des Gazastreifens

Tel Aviv: Israels Armee hat den Zivilisten im Norden des Gazastreifens erneut ein Zeitfenster genannt, um in den Süden zu flüchten. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde am Vormittag eine Verbindungsstraße für fünf Stunden geöffnet. Der Norden des Gazastreifens werde als Kampfgebiet betrachtet, hieß es in dem Aufruf. Augenzeugen berichteten, dass auch heute tausende Palästinenser den Norden der Küstenregion verließen. Das zuständige UN-Nothilfebüro spricht aktuell von 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen im Gazastreifen. Die Außenminister der G7-Staaten riefen bei ihrem Treffen in Tokio die Konfliktparteien dazu auf, Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 15:00 Uhr