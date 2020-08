Tausende Oppositionelle demonstrieren in Minsk

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In der Hauptstadt der Republik Belarus haben sich am Abend zehntausende Anhänger der Opposition versammelt. Rund eine Woche vor der Präsidentenwahl wollten sie damit der Kandidatin Tichanowskaja den Rücken stärken, die gegen Präsident Lukaschenko antritt. Dessen Gegner setzen alle Hoffnung in die 37-Jährige, deren prominenter Ehemann als politischer Häftling im Gefängnis sitzt. Lukaschenko gilt als autoritär und strebt eine sechste Amtszeit an. Der Opposition wirft er immer wieder vor, für Unruhen im Land zu sorgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 02:00 Uhr