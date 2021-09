Tausende nehmen an "Unteilbar"-Demonstration teil

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einige tausend Menschen nehmen derzeit in der Bundeshauptstadt an einer Demonstration des Bündnisses #unteilbar statt. Nach Angaben der Veranstalter setzen sie sich damit für Menschenrechte, Solidarität und soziale Gerechtigkeit ein. Die Polizei berichtet von einer Teilnehmerzahl im niedrigen vierstelligen Bereich. Angemeldet waren bis zu 30.000 Demonstranten. Veranstalter ist ein Bündnis aus mehr als 340 Organisationen und Initiativen. Darunter sind Amnesty International, der Paritätische Gesamtverband und Fridays for Future.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.09.2021 14:45 Uhr