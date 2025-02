Tausende nehmen an queeren Aktionstag zur Bundestagwahl teil

München: Mit Blick auf die Bundestagswahl haben tausende Menschen aus der queeren Szene in mehr als 50 deutschen Städten für ihre Rechte demonstriert. Unter dem Motto "Wähl Liebe!" ruft die CSD-Bewegung dazu auf, Parteien zu wählen, die für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung eintreten. In München kamen laut Polizei 1.200 Menschen zu einer Kundgebung am Gärtnerplatz. Die Sicherheitsmaßnahmen dort waren nach dem Anschlag am Donnerstag verstärkt worden. Rund tausend Teilnehmer werden aus Würzburg und Nürnberg gemeldet. Demos gab es außerdem in Augsburg, Regensburg, Erlangen und Kempten. Die queere Community in Deutschland blickt mit Sorge auf die Bundestagswahl und hat deshalb den bundesweiten Aktionstag ausgerufen.

