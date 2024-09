Tausende nehmen an CSD-Paraden in mehreren deutschen Städten teil

Erlangen: Anhänger der LGBTQ-Szene haben heute wieder in mehreren Städten den Christopher-Street-Day gefeiert. In Erlangen nahmen rund 2.500 Menschen an einer Parade durch die Innenstadt teil. Auch in Wismar, Halle, Eisenach und Frankfurt an der Oder gab es Umzüge. In einigen Orten gingen auch wieder rechte Gruppierungen gegen die queere Gemeinschaft auf die Straße.

