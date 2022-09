Tausende nehmen Abschied am Sarg der Queen

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der Nacht haben bereits Tausende Menschen im britischen Parlamentsgebäude Abschied von Königin Elisabeth der Zweiten genommen. Seit dem frühen Abend ist ihr Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt, damit Besucherinnen und Besucher der Queen den letzten Respekt erweisen können. Vor dem Gebäude ist eine kilometerlange Warteschlange. Ein Wachmann am Sarg der Queen brach in der Nacht zusammen. Wie im Livestream zu sehen war, eilten ihm andere Wachleute zur Hilfe. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. - Das Staatsbegräbnis der Queen findet am Montag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 06:00 Uhr