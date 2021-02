Tausende müssen bei klirrender Kälte im Stau ausharren

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: Das Schnee-Chaos hat für einen kilometerlangen Stau auf der A2 in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Zwischen Gütersloh und Hannover sitzen tausende Menschen mit ihren Autos und Lkws seit gestern in der Kälte fest. Dort waren mehrere Lastwagen im Schnee steckengeblieben, obwohl dort für sie seit gestern ein Fahrverbot auf der A2 gilt. Die Polizei hat bisher etwa 340 Verstöße angezeigt. Inzwischen hat sich ein 70 Kilometer langer Rückstau gebildet. Trotz einer Umleitung hat sich die Lage in der Nacht nicht entspannt. Nach Angaben der Polizei sind die Fahrbahnen weiterhin spiegelglatt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 07:00 Uhr