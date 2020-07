Tausende Motorradfahrer demonstrieren in Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Rund 6.000 Motorradfahrer haben mit einer Kolonnenfahrt über den Nürnberger Stadtring gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestiert. Sie befuhren gemeinsam die 20 Kilometer lange Strecke. Als die ersten am Ausgangspunkt wieder ankamen, starteten die letzten. Kreuzungen und Auffahrten zum Stadtring mussten zwischenzeitlich gesperrt werden. Zu Unfällen kam es aber nicht. Wie die Polizei berichtet, war die Stimmung friedlich. //Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesrates, durch den die Bundesregierung zu zeitlich befristeten Einschränkungen für Motorradfahrer etwa in beliebten Freizeitgegenden aufgefordert wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 17:15 Uhr