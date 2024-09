Tausende Mitarbeiter des Autozuliefers ZF protestieren in Bayern gegen Jobabbau

Schweinfurt: In Bayern haben tausende Mitarbeiter gegen den geplante Stellanabbau beim Auto- und Industriezulieferer ZF protestiert. Am größten Standort in Schweinfurt nahmen nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall 3.500 Beschäftigte teil. Bei einer Kundgebung sprachen sie über ihre Ängste und Sorgen. Darüberhinaus machten sie Verbesserungsvorschläge an das Unternehmen. Die IG Metall nannte den Stellenabbau planlos und forderte, die Pläne zu stoppen. Sie will eine Beschäftigungsgarantie bis 2030 erzwingen. Protestaktionen gab es auch in den Werken in Nürnberg, Passau, Thyrnau und Auerbach. Das Unternehmen ZF mit Sitz in Friedrichshafen gilt nach Bosch als zweitgrößter deutscher Autozulieferer. Künftig sollen neue Produkte für die E-Mobilität überwiegend im Ausland gefertigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 16:00 Uhr