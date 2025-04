Tausende Menschen wohnen Karfreitagsprozession in Lohr am Main bei

Lohr am Main: Tausende Menschen sind zur traditionellen Karfreitagsprozession in die unterfränkische Stadt gekommen. Wie jedes Jahr zeigte die Prozession Jesus' Leidensgeschichte bis zur Kreuzigung in 13 Darstellungen. Je eine der Figuren wird traditionell von einer Berufsgruppe getragen, früher waren das die Handwerks-Zünfte. Die Karfreitagsprozession in Lohr gibt es seit 359 Jahren. Sie ist eine der ältesten und größten in Deutschland.

