Tausende Menschen werden aus Kiew und anderen Städten evakuiert

Niedersachsen und Bayern kritisieren geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Berlin: In Deutschland sollen ab übernächster Woche die meisten Corona-Beschränkungen wegfallen. Dazu gehört auch die Maskenpflicht beim Einkaufen oder im Kino. Masken sollen nur noch in bestimmten Bereichen Pflicht bleiben, etwa in Kliniken und Pflegeeinrichten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann haben heute die entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgestellt, auf die sich die Ampelparteien geeinigt haben. Sie beinhaltet jedoch auch eine so genannte Hotspot-Regelung, die den Ländern die Möglichkeit gibt, etwa die Maskenpflicht wieder auszuweiten oder 2G- und 3G-Regelungen wieder einzuführen, wenn in einer Region eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Aus den Ländern kommt Kritik an dem Vorhaben. Niedersachsens Ministerpräsident Weil verweist darauf, dass die Corona-Zahlen wieder steigen. Er versteht nicht, dass die Länder ausgerechnet jetzt Handlungsmöglichkeiten verlieren sollen. Auch Bayerns Gesundheitsminister Holetschek fordert mehr Möglichkeiten für die Länder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 17:00 Uhr