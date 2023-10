Tausende Menschen weltweit protestieren gegen israelische Luftangriffe

New York: Weltweit haben zehntausende Menschen ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen demonstriert. Die Nachrichtenagenturen berichten von mehreren, teils großen Kundgebungen in Ägypten und in der Türkei sowie von weiteren Veranstaltungen etwa im Irak, in Jordanien oder in Indonesien. Von Ausschreitungen wird kaum berichtet - wohl aber von schweren Anschuldigungen gegen Israel. So hieß es auf Plakaten in der Türkei: "Mörder Israel, raus aus Palästina" und "Stoppt den Völkermord". Für morgen hat Ägypten zahlreiche Staaten zu einem Nahost-Gipfel eingeladen. Außenministerin Baerbock trifft dort etwa auf den türkischen Präsidenten und den saudischen Kronprinzen. Laut Baerbock geht es dann darum, wie man einen Flächenbrand verhindern und eine humanitäre Katastrophe abwenden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 21:00 Uhr