Tausende Menschen versammeln sich zu Trauerfeier für Nawalny

Moskau: Tausende Menschen haben sich trotz Warnungen der russischen Staatsführung zur Trauerfeier für den verstorbenen Oppositionellen Nawalny versammelt. Als der Sarg an einer Kirche im Südosten Moskaus abgeladen wurde, skandierte die Menge "Nawalny, Nawalny". Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Weg von der U-Bahn-Station zur Kirche ist von Metallabsperrungen gesäumt. Der Kreml hatte vor Beginn der Trauerfeier vor der Teilnahme an - wie es hieß - nicht genehmigten Versammlungen gewarnt. Wer an einer solchen Kundgebung teilnehme, werde zur Verantwortung gezogen, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Nawalny war im Alter von 47 Jahren Mitte Februar in einer russischen Strafkolonie zu Tode gekommen. Die Umstände sind nach wie vor unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 13:00 Uhr