Tausende Menschen setzen in Wien ein Zeichen gegen Antisemitismus

Wien: In der österreichischen Bundeshauptstadt haben tausende Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Terrorismus gesetzt. Auf dem Heldenplatz im Stadtzentrum bildeten sie ein sogenanntes "Lichtermeer". Zu der Aktion hatte die israelitische Kultusgemeinde in Wien aufgerufen. Deren Präsident, Oskar Deutsch, erklärte, alle Teilnehmer stünden für eine offene Gesellschaft und eine liberale Demokratie ein. Anlass waren antisemistische Vorfälle in den letzten Tagen. In der Nacht auf Mittwoch hatten Unbekannte im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs mutmaßlich ein Feuer gelegt und NS-Parolen auf eine Mauer gesprüht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 08:00 Uhr