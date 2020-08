Tausende Menschen protestieren in Washington für Ende von Polizeigewalt gegen Schwarze

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Tausende Menschen haben in der US-Hauptstadt für ein Ende von Polizeigewalt und Rassismus gegen Schwarze demonstriert. Die Kundgebung fand auf den Tag 57 Jahre nach der berühmten Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King, "I have a dream", statt. Sein ältester Sohn forderte bei einer Rede am Lincoln-Memorial einen echten, dauerhaften, strukturellen Wandel. Man werde den Traum erfüllen, sagte er. Vor dem Protest war die Umgebung des Weißen Hauses weiträumig mit hohen Zäunen und Betonpollern abgesichert worden. Nach der Kundgebung zogen Gruppen von Demonstranten friedlich durch die zum Teil abgeriegelte Innenstadt. Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Polizeieinsatz in der Stadt Kenosha für neue Proteste gesorgt. Dem Schwarzen Jacob Blake war siebenmal in den Rücken geschossen worden.

