Tausende Menschen kommen zu propalästinensischen Kundgebungen in Deutschland

Berlin: Bei pro-palästinensischen Kundgebungen sind in der Hauptstadt rund 9.000 Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Rundfunks Berlin Brandenburg wurden am Rande der Demonstration drei Personen in Berlin-Neukölln leicht verletzt. Ein Jugendlicher hatte dort einen Böller neben einem Funkwagen gezündet, der dort gerade im Einsatz war. Dabei erlitten zwei Polizisten und ein kleines Kind ein Knalltrauma. Außerdem wurden durch die Polizei einige mitgeführte Banner beschlagnahmt, Platzverweise ausgesprochen und mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. In Düsseldorf beteiligten sich nach Polizeiangaben fast 17.000 Demonstranten. Die Polizei stellte mehrere Plakate sicher, auf denen der Holocaust relativiert wurde. Der Zentralrat der Muslime verurteilte antisemitische Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen und rief zu Vorsicht bei der Teilnahme an Kundgebungen auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 22:45 Uhr