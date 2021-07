Tausende Menschen feiern in München den CSD

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Innenstadt haben Tausende Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Zwar gab es wegen der Corona-Pandemie keine große Parade, dafür fanden zwischen Stachus und Marienplatz sowie zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz zahlreiche Aktionen statt. An insgesamt 66 Ständen mit jeweils maximal sechs Personen demonstrierten Homosexuelle, Transgender und Bisexuelle für Gleichberechtigung. Außerdem gab es an den Ständen Informationen zu den verschiedenen sexuellen Identitäten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 01:00 Uhr