Tausende Menschen erinnern an Opfer von rassistischem Anschlag in Hanau

Hanau: Kurz vor dem vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags in der hessischen Stadt haben tausende Menschen an die zehn Opfer erinnert. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 5000 Demonstranten an dem Protestmarsch und der anschließenden Kundgebung auf dem Marktplatz teil. Viele hatten Schilder mit den Fotos und Namen der Getöteten dabei. Den Jahrestag selbst wollen die Stadt Hanau und das Land Hessen übermorgen auf stille Weise begehen. Es sind Kranzniederlegungen vorgesehen, auf Wunsch der Angehörigen der Opfer werde es keine politischen Reden geben, hieß es.

