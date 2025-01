Tausende Menschen demonstrieren in Hamburg gegen Weidel

Hamburg: In der Hansestadt haben nach Polizeiangaben mehr als 16.000 Menschen gegen die AfD und ihre Kanzlerkandidatin Weidel demonstriert. Im Hamburger Rathaus fand am Abend eine Veranstaltung der AfD-Bürgerschaftsfraktion statt, bei der Weidel als Sprecherin angekündigt war. Auf Versuche, den Bannkreis am Rathaus zu durchbrechen, reagierte die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray. Im Einsatz waren demnach rund 1500 Beamte.

