Tausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen Rechts

Berlin: Vor dem Brandenburger Tor haben am Nachmittag Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Auf Transparenten waren Sprüche zu lesen wie "AfD ist keine Alternative". Bei der Veranstaltung unter dem Motto "Demokratie verteidigen" hielten unter anderem die Klima-Aktivistin Neubauer und Vertreter des paritätischen Gesamtverbands eine Rede. Auch in Potsdam setzten Demonstranten ein Zeichen gegen Rechts. Unter den Teilnehmenden dort waren auch Bundeskanzler Scholz und Bundesaußenministerin Baerbock. Auslöser für den Protest war ein Radikalen-Treffen in einer Potsdamer Villa im November, bei dem es unter anderem um die Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund ging. In Bayern gab es heute in Augsburg eine Kundgebung gegen Rechts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 17:00 Uhr