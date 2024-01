Tausende Menschen demonstrieren gegen die AfD

Köln: Mehr als 10.000 Menschen haben am Abend in der Stadt am Rhein gegen die AfD demonstriert. Auch in Würzburg und in Schwerin gab es Kundgebungen. Anlass war, wie bei anderen Demonstrationen in den letzten Tagen, ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam von Ende November, bei dem ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorgestellt wurde. Um die AfD ging es heute auch bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Parteichef Söder kritisierte vor allem das Verhalten der Führung der AfD-Landtagsfraktion im Fall des umstrittenen Abgeordneten Halemba, gegen den wegen Volksverhetzung ermittelt wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 23:45 Uhr