Tausende Menschen demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Berlin: Nach der Brandkatastrophe in Moria haben tausende Menschen in mehreren Städten dafür demonstriert, dass Deutschland Flüchtlinge aus dem abgebrannten Camp aufnimmt. Die größte Demonstration fand in Berlin statt mit rund 10.000 Teilnehmern. Das teilte die Hilfsorganisation "Seebrücke" mit. In Köln beteiligten sich rund 3.000 Menschen. Proteste gab es auch in München, Nürnberg, Regensburg und Bamberg. Die "Seebrücke" kritisierte die Flüchtlingspolitik der EU: Eine europäische Lösung sei nicht in Sicht, einzelne Staaten wie Deutschland müssten daher vorangehen. Mehrere Bundesländer, darunter Bayern, haben ihre Hilfe bereits angeboten. Bundesinnenminister Seehofer zögert aber noch. Sein CSU-Parteikollege, Bundesentwicklungsminister Müller sagte in der ARD, die Bundesrepublik sollte ein Zeichen der Humanität setzen und 2.000 Menschen aus Moria aufnehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 22:45 Uhr