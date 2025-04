Tausende Menschen beteiligen sich bundesweit an Ostermärschen

Berlin: Zehntausende Menschen haben bei den diesjährigen traditionellen Ostermärschen bundesweit gegen Aufrüstung demonstriert. Laut Veranstalter fanden von Gründonnerstag bis heute in ganz Deutschland 100 Aktionen statt. Eine zentrale Forderung waren dabei auch Friedensinitiativen gegen den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten. In Frankfurt am Main versammelten sich heute laut Polizei etwa 1.100 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von 3.500. Auch in Bayern wurde demonstriert - in Nürnberg kamen rund 900 Menschen zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 22:00 Uhr