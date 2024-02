Tausende Menschen bei Protesten gegen Rechtsextremismus erwartet

Berlin: Auch heute werden in mehreren Städten wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erwartet. Massenproteste sind unter anderem in Berlin und Dresden geplant. Allein zur Aktion am Reichstagsgebäude unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" werden ab dem Mittag 100.000 Teilnehmer erwartet. Um den Bundestag soll eine Menschenkette gebildet werden. Auch in mehreren bayerischen Städten soll es Proteste geben - etwa in Nürnberg, Augsburg und Würzburg. Bei der voraussichtlich größten Demonstration in der Nürnberger Innenstadt erwarten die Veranstalter am Nachmittag etwa 10.000 Menschen. Auch Landwirte wollen wieder protestieren. Im unterfränkischen Marktheidenfeld haben der Bayerische Bauernverband und andere Initiativen zu einer Kundgebung aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 06:00 Uhr