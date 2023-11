Tausende Menschen bei Pro-Palästinenser-Demos in München und London

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben sich am Nachmittag zahlreiche Menschen solidarisch mit der Bevölkerung im Gazastreifen erklärt. An der Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz nahmen rund 2.500 Menschen teil. Nach Angaben der Polizei wurden bislang keine Verstöße gegen Auflagen festgestellt. Auch in London findet eine pro-palästinensische Großdemonstration statt. In Sprechchören und auf Plakaten fordern die Teilnehmer "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Offizielle Angaben zur Zahl der Teilnehmer gibt es noch nicht. Die Polizei ist mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 17:00 Uhr