Tausende kommen zu propalästinensischen Demos in Deutschland

Düsseldorf: Bei pro-palästinensischen Kundgebungen sind in mehreren deutschen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Düsseldorf beteiligten sich nach Polizeiangaben fast 17-tausend Demonstranten. Die Polizei stellte mehrere Plakate sicher, auf denen der Holocaust relativiert wurde. Auch in Berlin stellte die Polizei nach Angaben einer Sprecherin am Nachmittag am Potsdamer Platz Plakate mit strafbarem Inhalt fest. Bei einer Versammlung in Berlin-Neukölln wurde am Abend eine Kugelbombe neben einem Funkwagen gezündet worden. Dabei wurden laut Polizei ein Kleinkind und zwei Beamte verletzt. In Essen prüfen Ermittler nach einer angemeldeten Kundgebung das Geschehen auf strafrechtliche Relevanz. Der Zentralrat der Muslime verurteilte antisemitische Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen und rief zu Vorsicht bei der Teilnahme an Kundgebungen auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 23:15 Uhr