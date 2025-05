Tausende Kölner müssen für Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen

Köln: In der Kölner Innenstadt muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Rund 5.000 Menschen mussten am späten Abend ihre Wohnungen dafür verlassen. Die Fünf-Zentner-Bombe war laut WDR am Nachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden. Da eine Beschädigung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Entschärfung noch für die Nacht geplant, dann allerdings auf den frühen Morgen verschoben. Der Gefahrenbereich im Kölner Stadtteil Neustadt Süd wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 400 Metern festgelegt, was tausende Anwohner betrifft. Feuerwehr und Ordnungsdienst unterstützten die Evakuierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2025 04:00 Uhr