Tausende Italiener protestieren gegen neue Corona-Regeln

Rom: Begleitet von Protesten ist in Italien eine der europaweit strengsten Corona-Regelungen am Arbeitsplatz in Kraft getreten. Demnach müssen alle Beschäftigten einen "Grünen Pass" vorweisen, wenn sie zur Arbeit erscheinen. Dieser belegt, dass man geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. In den vergangenen Wochen hatte es zum Teil gewalttätige Proteste gegen die neue Regelung gegeben. Das für heute befürchtete Chaos ist bisher ausgeblieben. An den wichtigsten Häfen in Triest und Genua haben zwar tausende Arbeiter gestreikt - der Verladebetrieb wurde aber nicht groß beeinträchtigt. Auch in vielen Städten gab es kleinere Proteste, für den Abend sind landesweit weitere Demonstrationen angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 17:00 Uhr