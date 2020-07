Tausende Israelis protestieren gegen Netanjahu

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel haben Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Anhänger der Bewegung "Schwarze Flaggen" versammelten sich landesweit an Kreuzungen und auf Brücken. Sie warfen der Regierung vor, sie sei korrupt und habe sich vom Volk entfernt. In Jerusalem zogen die Demonstranten vom Amtssitz Netanjahus in Richtung Stadtzentrum. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 02:00 Uhr