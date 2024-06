Tausende Israelis protestieren gegen Netanjahu

Tel Aviv: In Israel haben wieder tausende von Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Sie forderten vorgezogene Neuwahlen und ein Abkommen mit der islamistischen Hamas. So sollen die entführten Geiseln freikommen. Bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas nach israelischen Angaben fast 1.200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 03:00 Uhr