Tausende Israelis fordern Geisel-Abkommen mit Hamas

Tel Aviv: In Israel haben tausende Demonstranten ein Abkommen mit der Hamas gefordert. Die Teilnehmer verlangten bei einer Kundgebung in Tel Aviv, es müsse alles getan werden, um die verbliebenen mehr als 130 Geiseln nach Hause zu bringen - die Lebenden und die Toten. In Ägypten laufen zurzeit weitere Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, die Gespräche zu blockieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 01:00 Uhr