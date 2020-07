Tausende Israelis demonstrierten gegen Corona-Politik der Regierung

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: In Israel haben tausende Menschen am Abend gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Der Protest wurde von Arbeiterorganisationen, Freiberuflern, Kleinunternehmen und Studenten organsiert. Sie werfen der Regierung Untätigkeit vor, weil durch die Beschränkungen das Wirtschaftsleben stark leidet. Die Polizei begrenzte die Zahl der Demonstranten auf dem Rabin-Platz. Daraufhin füllten sich die umliegenden Straßen mit zahlreichen Menschen. In Medienberichten ist von Tausenden Teilnehmern die Rede. Offizielle Zahlen liegen nicht vor.

