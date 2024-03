Tausende Israelis demonstrieren gegen Regierung Netanjahu

Tel Aviv: In Israel haben wieder tausende Menschen gegen Regierungschef Netanjahu und für eine Rückkehr der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. In Tel Aviv blockierten Demonstranten den Autobahnring. Laut Polizei kam es zu Ausschreitungen, woraufhin 16 Menschen festgenommen worden sein sollen. In Jerusalem versammelten sich Hunderte vor Netanjahus Residenz und forderten seinen Rücktritt. Viele von ihnen sollen eine Absperrung durchbrochen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 03:00 Uhr