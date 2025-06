Tausende Israelis demonstrieren für Waffenruhe im Gazastreifen

Tel Aviv: Tausende Israelis haben in mehreren Städten für ein Ende des Gaza-Kriegs demonstriert. Sie protestierten auch gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Gegen ihn gibt es vom internationalen Strafgerichtshof einen Haftbefehl - unter anderem wegen Kriegsverbrechen. Außerdem verlangten die Demonstranten von der Hamas, die Geiseln in Gaza freizulassen. Nach Medienberichten gingen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Am Mittag sollen im Gazastreifen zwei der umstrittenen Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation wieder öffnen. Gestern blieben sie nach eigenen Angaben wegen "direkter Drohungen" der Hamas zu. Erst vor zwei Wochen hatte Israel die Blockade der Hilfslieferungen gelockert. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind im Gazastreifen Hunderttausende vom Hungertod bedroht, vor allem Kinder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 07:00 Uhr