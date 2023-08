Tausende Interessierte kommen zum Tag der offenen Tür ins Regierungsviertel

Berlin: Tausende Menschen sind heute zum Tag der offenen Tür ins Regierungsviertel der Bundeshauptstadt gekommen. In einer Mitteilung hieß es, trotz der hohen Temperaturen hätten viele die Gelegenheit genutzt, mit den Ministerinnen und Ministern ins Gespräch zu kommen. So berichtete Entwicklungsministerin Schulze über ihre jüngste Afrika-Reise in die Sahel-Region. Justizminister Buschmann sprach mit Gästen über die Frage, wie man Bürokratie abbauen und Vorhaben in Deutschland schneller umsetzen kann. Bei Kulturstaatsministerin Roth ging es um das Thema "Kultur ist kein Luxusgut". Auch über den Umgang mit Desinformation wurde diskutiert. Die Einladung an die Bürger gilt auch für den morgigen Sonntag, dann hat sich Kanzler Scholz angekündigt.

