Tausende Haus- und Facharztpraxen sollen heute geschlossen bleiben

Berlin: Tausende Allgemein- und Fachärzte in ganz Deutschland lassen heute ihre Praxen zu - aus Protest gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach. Auch in Bayern wollen sich zahlreiche Mediziner an dem Tag unter dem Motto "Praxis in Not" beteiligen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung ist aber ein flächendeckender Notdienst organisiert. Der Vorsitzende des Virchowbunds, Heinrich, betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Patienten merkten bereits, dass Termine rarer würden. Daher forderte er die Bundesregierung auf, die sogenannte Neupatientenregelung zurückzunehmen. Zudem verlangte er, dass Ärzte alle Untersuchungen und Behandlungen in voller Höhe vergütet bekommen - so wie dies seit April wieder bei Kinderärzten der Fall sei. Gesundheitsminister Lauterbach hatte zuvor die Forderungen der Mediziner nach mehr Geld infrage gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 07:00 Uhr