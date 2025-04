Tausende Gläubige verabschieden sich vom Papst

Rom: Im Vatikan können die Menschen auch heute Abschied von Papst Franziskus nehmen. Ab 7 Uhr ist der Petersdom wieder geöffnet. Fast 20.000 Menschen wurden gestern am Altar vorbeigeführt, vor dem der offene Sarg mit dem toten Papst Franziskus liegt. Die Wartezeit betrug mehr als vier Stunden. Inzwischen konkretisieren sich auch die Pläne für die Zeremonie am Samstag: Nach der großen Trauerfeier, zu der hunderttausende Menschen erwartet werden, soll die Bestattung in der Basilika Santa Maria Maggiore im kleineren Kreis stattfinden. Eingeladen sind Kardinäle und weitere Geistliche. Außerdem hat der Vatikan eine neuntägige Trauerzeit ab Samstag ausgerufen. Zu Ehren von Franziskus werden dann täglich Zeremonien in oder vor dem Petersdom abgehalten.

