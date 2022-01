Tausende gehen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Abend sind in mehreren deutschen Städten erneut tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Staßen gegangen. Laut Polizei beteiligten sich in Reutlingen und Freiburg in Baden-Württemberg insgesamt mehr als 9000 Demonstranten. Es blieb den Angaben zufolge aber ruhig. In Leipzig stoppte die Polizei eine Demonstration mit einigen hundert Teilnehmern - einige durchbrachen ein Polizeikette und liefen auf das Gelände der Uniklinik. Gegen mehrere Demonstranten wird nun ermittelt. Bis zu 4000 Demonstranten vesammelten sich in Frankfurt am Main. Dort verstießen die meisten gegen Masken- und Abstandsregeln, weshalb die Polizei den Aufzug stoppte. Für heute Mittag sind in Nürnberg und München Demos mit mehreren tausend Teilnehmern angemeldet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 03:00 Uhr