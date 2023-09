Tausende gehen aus Protest gegen Klimapolitik auf die Straße

München: In mehreren bayerischen Städten haben tausende Menschen für einen entschiedeneren Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Nach Polizeiangaben gingen allein in München etwa 7.000 Menschen auf die Straße. In Würzburg waren es 1.700, in Regensburg 1.200 und in Augsburg rund 1.000. Kundgebungen gab es unter anderem auch in Aschaffenburg, Erlangen, Nürnberg, Memmingen sowie im restlichen Bundesgebiet. Deutschlandweit demonstrierten den Organisatoren zufolge eine Viertelmillion Menschen. Zwar kam es vielerorts zu Verkehrsbehinderungen, die Kundgebungen verliefen aber weitgehend friedlich. Aufgerufen dazu hat die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future". Der Bund Naturschutz in Bayern begrüßte die Proteste. Heuer sei schon jetzt ein Jahr der Wetterextreme, hieß es. Verwiesen wurde auf Hitzewellen, Starkregen und die Hagelschäden vor allem in Oberbayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 18:45 Uhr