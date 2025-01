Tausende gedenken der Opfer in Aschaffenburg

Aschaffenburg: Viele Menschen in der unterfränkischen Stadt haben gestern Abend ihre Betroffenheit ausgedrückt nach der tödlichen Messerattacke am Vortag. Rund 3000 waren in den Schöntalpark gekommen, um dort der Opfer zu gedenken. Ein 28-jähriger Afghane hatte am Mittwoch einen Mann und ein Kind erstochen, drei weitere Personen verletzte er. Sie sind inzwischen alle außer Lebensgefahr. -Der Messerstecher war schon mehrmals wegen Körperverletzung aufgefallen und galt als psychisch krank.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 09:00 Uhr