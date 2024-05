Tausende Gebirgsschützen feiern Patronatstag

Lenggries: Bayerns Gebirgsschützen feiern heute wieder ihren Patronatstag. Zu der Festveranstaltung in Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden tausende Teilnehmer erwartet. Los geht es ab 8 Uhr mit dem Eintreffen der Kompanien und der Aufstellung zum Kirchenzug. Den Festgottesdienst hält der Münchner Kardinal Marx. Danach ziehen die Schützen in ihren farbenprächtigen historischen Uniformen in einem Umzug zum Festzelt. Die Bevölkerung ist zu allen Veranstaltungen eingeladen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 03:00 Uhr