Tausende Gebirgsschützen feiern in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen: In der Stadt haben sich tausende Gebirgsschützen aus Bayern, Österreich und Italien zu ihrem Alpenregionstreffen versammelt. Den Festgottesdienst zelebrierte der Münchner Kardinal Marx. Unter den Gästen in Garmisch-Partenkirchen waren auch Landtagspräsidentin Aigner und Wirtschaftsminister Aiwanger. Die Gebirgsschützen kommen alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten zusammen, das nächste Treffen ist 2026 in Tirol geplant. Allein in Bayern gibt es 47 Kompanien. Bis zum Jahr 1870 waren die Schützen in der Landesverteidigung aktiv. Heute dienen die Zusammenkünfte der Bewahrung des Brauchtums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 15:00 Uhr