Tausende Franzosen müssen vor Waldbränden fliehen

Bordeaux: Hitze und Waldbrände machen den Menschen in West- und Südeuropa weiter zu schaffen. Südlich von Bordeaux mussten sich rund 8.000 Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit bringen. Dort sind bereits 15.000 Hektar Wald ein Raub der Flammen geworden. In der Region versuchen 1.700 Feuerwehrleute, die Brände einzudämmen. In halb Frankreich herrschen Temperaturen bis zu 40 Grad. Im Nordwesten Spaniens ist ein Feuerwehrmann im Einsatz ums Leben gekommen. Hitze und extreme Trockenheit haben zahlreiche Waldbrände ausgelöst. Fast im ganzen Land gilt die höchste Alarmstufe. Auch in England herrscht eine nie dagewesene Hitze. In weiten Landesteilen gilt erstmals die höchste Warnstufe. Morgen dürften die Temperaturen die 40-Grad-Marke übersteigen - das wäre ein neues Allzeithoch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2022 19:45 Uhr