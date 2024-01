Tausende fliehen aus umkämpfter Stadt Chan Junis im Süden Gazas

Tel Aviv: Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Chan Junis im südlichen Gazastreifen sind tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Viele flüchten nach Augenzeugenberichten in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Das UN-Nothilfebüro teilte mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee beträfen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern. In der Region gebe es rund 88 000 Einwohner, dazu kämen geschätzte 425 000 Binnenflüchtlinge. Chan Junis gilt als eine Hochburg der Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 12:00 Uhr